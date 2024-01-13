زيدان وبارزاني يبحثان الآجراءات القانونية لمعالجة ازمة رواتب موظفي كردستان

2024-01-13 17:02:01 - المصدر: واع

بغداد- واعبحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، مع رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني الآجراءات القانونية لمعالجة ازمة رواتب موظفي كردستان.وقال القضاء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن " رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل نيچرفان بارزاني رئيس اقليم كردستان".واضاف أن "الطرفين بحثا الآجراءات القانونية لمعالجة ازمة رواتب موظفي الاقليم ومنع اي اعمال عدائية تجاه الاقليم".