2024-01-13 17:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي تقديم جلسة مجلس الوزراء ليوم غد الأحد بدلا من يوم الثلاثاء الذي يشهد كل أسبوع عقد الجلسات الاعتيادية للمجلس.وقال العوادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جلسة مجلس الوزراء الثالثة لهذا العام ستعقد يوم غد الأحد بدلاً من الثلاثاء؛ وذلك بسبب مشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية بنسخته الرابعة والخمسين والتي ستبدأ أعماله في الخامس عشر من كانون الثاني الجاري وحتى التاسع عشر منه.