نيجيرفان بارزاني يناقش مع القاضي زيدان التعاون الدستوري بين اربيل وبغداد

2024-01-13 17:08:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان، اليوم السبت، مع رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق فائق زيدان، دور القضاء في المساعدة على حل مشكلات البلاد، وشددا على ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني التقى زيدان في بغداد مساء السبت، وبحث الجانبان ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان.

واضاف البيان ان الجانبين شددا على دور القضاء في المساعدة على حل مشاكل البلاد، مبينا انه تمت الاشارة إلى الهجمات التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف واستهداف البيشمركة.

ولفت البيان الى ان الجانبين اتفقا على ضرورة حماية سلام وأمن البلاد وعدم تورط العراق في المشاكل والصراعات في المنطقة، مضيفا انهما عدا استهداف البيشمركة تهديدا لسلام واستقرار البلاد.