فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان

2024-01-13 17:28:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الدائرة الاعلامية، اليوم السبت (13 كانون الثاني 2024)، جلسته الاولى في السنة التشريعية الثالثة، والمخصصة لانتخاب رئيس البرلمان الجديد.

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "النائب الأول لرئــس مجلـس الـنواب مـحـسـن الـمـنـدلاوي، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (١) للفصل التشريعي الاول، السنة التشريعية الثالثة، الـــدورة الانتخابية الخامسة السبت 13 كانون الثاني 2024".

وأوضحت الدائرة الاعلامية أن "عدد الحضور 260 نائبا".