الجوية يستقطب لاعبين شباب لـ3 سنوات والكرخ يضم اثنان

2024-01-13 17:38:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، يوم السبت، تعاقدها مع لاعبين جديدين لتمثيل كرة الصقور لثلاثة مواسم مقبلة .

وقال نائب رئيس النادي، هيثم كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "النادي تعاقد مع لاعب خط وسط المنتخب الشبابي ليث ضياء، والمهاجم حيدر علي، لمدة ثلاثة مواسم".

إلى ذلك، تعاقدت إدارة نادي الكرخ مع اللاعب أحمد عبد الرزاق، قادماً من نادي نوروز، واللاعب أنس مالك قادماً من نادي نفط البصرة، لتمثيل فريقها الكروي في المرحلة المقبلة .

وكان نادي الشرطة العراقي، قد تعاقد مع اللاعب زيدان عبد الجبار، قادما من نادي أربيل، لتمثيل فريقه الكروي للمرحلة المقبلة.