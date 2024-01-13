وزير الدفاع يصدر أمر إعفاء عن مواطن "مخمور" انتحل صفة "لواء" في الجيش

2024-01-13 17:43:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وزير الدفاع يصدر أمر إعفاء بحق المواطن حسين علي حسين عباس الدليمي الذي انتحل صفة قائد فرقة في الجيش السابق





أمر وزير الدفاع السيد ثابت محمد سعيد العباسي، بالعفو عن المواطن حسين علي حسين عباس الدليمي، الذي ظهر في وقت سابق على شاشة قناة البغدادية الفضائية، منتحلاً صفة لواء ركن قائد فرقة المشاة الرابعة عشرة.

وقد أصدر سيادته أمر العفو تقديراً للظروف الإنسانية التي يعيشها المواطن المذكور وإكراماً للظروف الصحية التي تعاني منها زوجته، والتي تتطلب وجوده في المنزل لرعايتها والعناية بها والعناية بأسرته.