نيجيرفان بارزاني وقيس الخزعلي يدعمان حل المشكلات بين أربيل وبغداد "عبر الحوار"

2024-01-13 17:46:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تبادل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، مع زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الاراء بشأن الاوضاع السياسية والامنية في العراق، واكد على دعم حل المشكلات بين أربيل وبغداد عبر الحوار والتفاهم.

وجاء في بيان لرئاسة اقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني التقى، خلال زيارته الى بغداد، اليوم السبت، زعيم عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي لبحث الأوضاع في العراق، مبينا ان الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع السياسي والأمني في العراق. .

واضاف البيان ان الجانبين شددا على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد وإبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية، كما سلط الجانبان الضوء على العلاقات بين أربيل وبغداد، وأعلنا دعمهما لحل المشكلات بينهما عبر الحوار والتفاهم.

وتابع البيان ان اللقاء شهد مناقشة انتخابات مجالس المحافظات العراقية وعلاقات العراق مع دول المنطقة والعالم على أساس المصالح المشتركة.