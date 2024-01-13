جودي يعلن الانتهاء من اختيار الأفلام العراقية والعربية المشاركة في مهرجان بغداد السينمائي

2024-01-13 18:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - فاطمة رحمةأعلن نقيب الفنانين العراقيين ورئيس اللجنة التحضيرية لمهرجان بغداد السينمائي جبار جودي، اليوم السبت، الانتهاء من اختيار الأفلام العراقية والعربية المشاركة في مهرجان بغداد السينمائي.وقال جودي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاستعدادات والتحضيرات تتواصل لعقد الدورة الأولى من مهرجان بغداد للفيلم العربي (دورة المخرج محمد شكري جميل) الذي تقيمه نقابة الفنانين العراقيين برعاية من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للمدة من 10 ولغاية 14 من شهر شباط (فبراير) 2023، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى العراق"، مبينا، أن "اللجنة التحضيرية تسعى لجعل المهرجان لائقاً بالسينما العراقية والعربية وتأريخهما العريق، وتفعيل الحراك السينمائي ودعم وتطوير الإنتاج السينمائي في العراق".وأكد جودي، أن "اللجنة التحضيرية انتهت من اختيار مجموعة من الأفلام العراقية والعربية المهمة والمتميزة برؤاها ومعالجاتها فضلاً عن حصولها على عديد الجوائز والمراكز المتقدمة في أكثر من مهرجان عربي ودولي، وستشارك فيها نخبة من الأسماء المعروفة على صعيد التمثيل والتأليف والإخراج والتقنيات، للمشاركة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة التي بلغ عددها ثلاثة عشر فيلماً، ثلاثة منها عراقية، وعشرة عربية".وأوضح جودي، أن "الأفلام العراقية الروائية الطويلة هي: (آخر السعاة) للمخرج سعد العصامي، و(ميسي بغداد) لسهيم عمر خليفة، و(عروس المطر) إخراج حسين حسن، في حين ضمت قائمة الأفلام العربية: (المرهقون) للمخرج عمر جمال من اليمن، و(رحلة يوسف) لجود سعيد من سوريا و(طرف الخيط) لشريف شعبان من مصر و(حمى البحر الأبيض المتوسط) لمها الحاج من فلسطين و(مطلقات الدار البيضاء) لمحمد عهد بن سودة و المغرب و(الشرنقة" لأحمد الكتيت من الكويت و(وداعاً جوليا) لمحمد كوردفاني من السودان و(إن شاء الله ولد) لأمجد الرشيد من الأردن و(بنات ألفة) إخراج كوثر بن هنية من تونس.وتابع جودي، أن "المهرجان سبق أن أعلن عن الأفلام المشاركة في مسابقات الأفلام الوثائقية، والأفلام الروائية القصيرة، وأفلام التحريك (الإنيميشين) ومسابقة (فضاءات سينمائية جديدة) التي تشمل أكثر من عشرة أفلام روائية قصيرة أنتجتها نقابة الفنانين العراقيين".من جانبه، قال مدير المهرجان حكمت البيضاني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المهرجان سيشهد تكريم ثلاث شخصيات سينمائية عراقية مهمة لها فعلها وحضورها الإبداعي في المشهد السينمائي، وفي مقدمتهم شيخ مخرجي السينما العراقية الفنان القدير محمد شكري جميل، الذي تحمل هذه الدورة اسمه، حيث سيمنح جائزة إنجاز العمر لما قدمه من منجزات سينمائية خالدة على مدى عقود طويلة، وذلك في حفل الافتتاح الذي سيتضمن عرض نسخة مرممة من فيلمه الروائي الطويل (الظامئون) الذي أخرجه عام 1978، إضافة إلى تكريم الفنان قاسم الملاك نجم الكوميديا في السينما العراقية، والفنان القدير سامي قفطان الذي يعد أكثر الفنانين العراقيين تمثيلاً حيث بلغت مشاركاته أكثر من 25 فيلماً، فضلاً عن دليل شامل لفعاليات وبرامج المهرجان".وأشار البيضاني، إلى أن "المهرجان سيصدر كتاباً مهماً عن مسيرة وتجارب هؤلاء السينمائيين الكبار من تأليف الإعلامي عبد العليم البناء يحمل عنوان (جواهر سينمائية) الذي يجيء ضمن إصدارات المهرجان التي تشمل كتاب (فيلموغرافيا السينما العربية) للناقد والمؤرخ السينمائي مهدي عباس، وكتاب (ضياء البياتي مذكرات مدير إنتاج سينمائي)، وإصدار عدد خاص من مجلة السينمائي".وأضاف، أن "المهرجان سيشهد حضور ومشاركة كوكبة لامعة من نجوم وصناع السينما العربية والعراقية، فضلاً عن عدد من النقاد والإعلاميين العراقيين والعرب المعنيين بالسينما، ناهيك عن ندوة (سبل تعزيز الإنتاج السينمائي العربي المشترك) بمشاركة عدد من صناع ومنتجي السينما العربية".