مجلس الوزراء يعقد جلسته غدا لمشاركة السوداني بالمنتدى الاقتصادي في دافوس

2024-01-13 18:24:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي تقديم جلسة مجلس الوزراء ليوم غد الأحد (14 كانون الثاني 2024)، بدلا من يوم الثلاثاء الذي يشهد كل أسبوع عقد الجلسات الاعتيادية للمجلس.

وقال العوادي في تصريح للوكالة الرسمية "تابعته "بغداد اليوم"، إن "جلسة مجلس الوزراء الثالثة لهذا العام ستعقد يوم غد الأحد بدلاً من الثلاثاء".

وأضاف، أن "ذلك بسبب مشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية بنسخته الرابعة والخمسين والتي ستبدأ أعماله في الخامس عشر من كانون الثاني الجاري وحتى التاسع عشر منه".