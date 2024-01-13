الاتحادية هي الحل.. الفتح "غير مقتنع" بالغرف الأمنية المشتركة مع قوات الاقليم

2024-01-13 18:31:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي، اليوم السبت (13 كانون الثاني 2024)، بأن الغرف المشتركة بين أربيل وبغداد لم تكن ناجحة، معتبرًا أن الأصل هو ان تمسك القوات الاتحادية جميع الثغرات في كل جغرافية البلاد.

وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الفراغات بين نقاط المرابطة بين المحافظات وإقليم كردستان موجودة وتشكل بالفعل مصدر تهديد وتحدٍ امني وكل ما يقال ع تشكيل ألوية وقوات مشتركة بين أربيل وبغداد لاتزال في نطاق الأحاديث ولم تصل الى القرار المطبق فعليا حتى الآن".

وأضاف، انه "في الماضي جربنا مبدأ الغرف المشتركة ولكنها خلقت مشاكل واغتيالات وترهلا امنيا ولم تكن التجربة ناجحة"، لافتا الى ان "الحل هو في انتشار القوات الاتحادية ومسك كل الفراغات دون استثناء لانها ستنهي اي فراغات تشكل خطرًا على الاستقرار".

وأشار الى أن "القوات الاتحادية قادرة على تعزيز امن أي منطقة ودورها مؤثر نظرا لقدراتها وهي المعنية في مسك المناطق ضمن جغرافية البلاد".

ورصدت تقارير صحفية وجود نشاط متزايد لتنظيم داعش الإرهابي في العراق منذ مطلع العام الحالي، حيث تم تسجيل منذ 5 الى 9 يناير فقط مايقارب الـ 9 هجمات في مختلف مناطق العراق.