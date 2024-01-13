2024-01-13 19:12:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن نحو مئة نائب في البرلمان العراقي، يوم السبت، تقديم مقترح قانون "إخراج القوات الأجنبية من العراق"، وذلك وسط حلة من التصعيد غير مسبوقة بين فصائل مسلحة وقوات التحالف الدولي وأبرزها التصعيد ضد القواعد العسكرية في البلاد.

وقال النائب فالح الخزعلي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، وبمشاركة عدد من النواب، وحضرته وكالة شفق نيوز: "نحن أعضاء مجلس النواب، نقدم مقترح قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق، بطلب موقع من قبل 88 نائباً".

جاء ذلك، نتيجة لـ"استمرار انتهاكات القوات الأمريكية للسيادة العراقية، وذلك من خلال الاستهداف المتكرر ضد مقرات الحشد الشعبي وقياداته الذي يعتبر جزء من القوات المسلحة العراقية"، بحسب ما قاله الخزعلي.

وأضاف أن ذلك يأتي أيضاً، بـ"النظر لعدم الحاجة إلى قوات أجنبية تتواجد في العراق، وبالأخص في ظل وجود العدد الكافي من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي تتولى الدفاع عن الوطن وشعبه".