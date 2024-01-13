2024-01-13 19:20:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيم في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم السبت، مهرجان الكتب والقصص بنسخته الثانية، وفيما كشف مشاركون عن فرصة يمنحها المهرجان للشعراء والكتاب المبتدئين للتعريف بأنفسهم، اكد المحافظ أوميد خوشناو أن اربيل ستبقى بمثابة بيت الكتب والمثقفين وستدعمهم دائما.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المهرجان أقيم في اتحاد الكتاب الكورد فرع اربيل وقد شارك فيه العديد من الشخصيات الثقافية والادبية فضلاً عن تكريم عدد منهم.

وقالت آريانا ابراهيم وهي اكاديمية مشاركة في المهرجان في حديث لوكالة شفق نيوز إن "هذا المهرجان ومن خلال الفعاليات الثقافية التي قدمتها فتح الفرصة للشعراء والكتاب المبتدئين للتعريف بأنفسهم إضافة إلى احياء دور الكتاب والشعراء الكبار".

وأضافت أن "هكذا مهرجانات مهمة في مدينة اربيل ويجب اقامتها بشكل دوري لاستمرار مسيرة الأدب في اقليم كوردستان".

من جهته قال محافظ اربيل اوميد خوشناو في كلمته اثناء المهرجان ان "مدينة اربيل هي بيت للكتب والمثقفين وكان لها دور مهم في خدمة الثقافة و التراث الكوردي على مر التاريخ ونفتخر بها جميعا".

واكد خوشناو ان "حكومة الاقليم ومحافظة اربيل ستكونان مساندتين دوما للشعراء والمثقفين".