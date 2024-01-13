سرايا السلام تقبض على أحد عناصر داعش في صلاح الدين

2024-01-13 19:28:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت "سرايا السلام" إحدى تشكيلات الحشد الشعبي والمرابطة في صلاح الدين، يوم السبت اعتقال أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت سرايا السلام، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة، وبجهود أمنية حثيثة، سرايا السلام تلقي القبض على الإرهابي (حميد احمد حميد صالح المليسي) الذي يعمل مع إحدى مفارز تنظيم داعش الإرهابي".

ولم تفصح سرايا السلام في بيانها عن مزيد من تفاصيل عملية الاعتقال.