المالكي يؤكد على ضرورة حل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل

2024-01-13 19:34:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، على ضرورة حل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، وإرسال الحقوق المالية للإقليم.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه، رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني والوفد المرافق له".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، كما تم استعراض مسار العملية السياسية والتحديات التي تمر بها المنطقة ومواقف العراق منها".وأكد المالكي، على "ضرورة حل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل والمتعلقة بمسألة الوضع الأمني، وإرسال الحقوق المالية للإقليم قائلا: "نحن شركاء في تحقيق الاستقرار والأمن في عموم البلاد"، مضيفا، أن "حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم شيء واجب علينا جميعا، واستمرار المشاكل لا يصب في مصلحة أحد".