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قائمة بآخر تحديث لاسعار الصرف في المحافظات العراقية

قائمة بآخر تحديث لاسعار الصرف في المحافظات العراقية
قائمة بآخر تحديث لاسعار الصرف في المحافظات العراقية
2024-01-13 19:36:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم"، قائمة بأسعار صرف الدولار امام الدينار في كافة المحافظات العراقية، حيث جاء اقل سعر في بغداد، اما السعر الاعلى فجاء في محافظات المثنى واسط وصلاح الدين وذي قار.


وجاءت القائمة كالاتي:   

أسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية 

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100$=153,000 بغداد

100$=153,050 أربيل

100$=153,050 البصرة

100$=153,100 سليمانية

100$=153,050  دهوك

100$=153,150  کرکوك

100$=153,150  حلبجة

100$=153,100  موصل

100$=153,050  النجف

100$=153,100  الرمادي

100$=153,150  سماوة

100$=153,150  الناصرية

100$=153,100  كربلاء

100$=153,100  بعقوبة

100$=153,050  حلة

100$=153,150 الكوت

100$=153,100 الديوانية

100$=153,150 تكريت

100$=153,100 العمارة

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