قائمة بآخر تحديث لاسعار الصرف في المحافظات العراقية
2024-01-13 19:36:11 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
تنشر "بغداد اليوم"، قائمة بأسعار صرف الدولار امام الدينار في كافة المحافظات العراقية، حيث جاء اقل سعر في بغداد، اما السعر الاعلى فجاء في محافظات المثنى واسط وصلاح الدين وذي قار.
وجاءت القائمة كالاتي:
أسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية
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100$=153,000 بغداد
100$=153,050 أربيل
100$=153,050 البصرة
100$=153,100 سليمانية
100$=153,050 دهوك
100$=153,150 کرکوك
100$=153,150 حلبجة
100$=153,100 موصل
100$=153,050 النجف
100$=153,100 الرمادي
100$=153,150 سماوة
100$=153,150 الناصرية
100$=153,100 كربلاء
100$=153,100 بعقوبة
100$=153,050 حلة
100$=153,150 الكوت
100$=153,100 الديوانية
100$=153,150 تكريت
100$=153,100 العمارة