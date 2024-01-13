قائمة بآخر تحديث لاسعار الصرف في المحافظات العراقية

2024-01-13 19:36:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم"، قائمة بأسعار صرف الدولار امام الدينار في كافة المحافظات العراقية، حيث جاء اقل سعر في بغداد، اما السعر الاعلى فجاء في محافظات المثنى واسط وصلاح الدين وذي قار.





وجاءت القائمة كالاتي:

أسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية

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100$=153,000 بغداد

100$=153,050 أربيل

100$=153,050 البصرة

100$=153,100 سليمانية

100$=153,050 دهوك

100$=153,150 کرکوك

100$=153,150 حلبجة

100$=153,100 موصل

100$=153,050 النجف

100$=153,100 الرمادي

100$=153,150 سماوة

100$=153,150 الناصرية

100$=153,100 كربلاء

100$=153,100 بعقوبة

100$=153,050 حلة

100$=153,150 الكوت

100$=153,100 الديوانية

100$=153,150 تكريت

100$=153,100 العمارة