مجلس النواب يلجأ إلى جولة ثانية لاستئناف جلسة انتخاب رئيس البرلمان

2024-01-13 19:46:06 - المصدر: واع

بغداد - واعقرر مجلس النواب ، اليوم السبت، استئناف جلسته بعد نصف ساعة.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس النواب قرر استئناف جلسته بعد نصف ساعة".وأضافت، أن "عدد الموقعين 341، والمصوتين 341، وعدد أوراق الاقتراع 341.وأشارت، إلى أن "المرشحين لشغل منصب رئيس مجلس النواب هم:- النائب سالم العيساوي (97 صوتا)- النائب شعلان الكريم (152 صوتا)- النائب طلال الزوبعي (صوت واحد)- النائب عامر عبد الجبار (6 أصوات)- النائب محمود المشهداني (48 صوتا)• أوراق باطلة (عشرة)".