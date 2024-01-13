مجلس النواب يلجأ إلى جولة ثانية لاستئناف جلسة انتخاب رئيس البرلمان
2024-01-13 19:46:06 - المصدر: واع
بغداد - واع
قرر مجلس النواب ، اليوم السبت، استئناف جلسته بعد نصف ساعة.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس النواب قرر استئناف جلسته بعد نصف ساعة".
وأضافت، أن "عدد الموقعين 341، والمصوتين 341، وعدد أوراق الاقتراع 341.
وأشارت، إلى أن "المرشحين لشغل منصب رئيس مجلس النواب هم:
- النائب سالم العيساوي (97 صوتا)
- النائب شعلان الكريم (152 صوتا)
- النائب طلال الزوبعي (صوت واحد)
- النائب عامر عبد الجبار (6 أصوات)
- النائب محمود المشهداني (48 صوتا)
• أوراق باطلة (عشرة)".
قرر مجلس النواب ، اليوم السبت، استئناف جلسته بعد نصف ساعة.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس النواب قرر استئناف جلسته بعد نصف ساعة".
وأضافت، أن "عدد الموقعين 341، والمصوتين 341، وعدد أوراق الاقتراع 341.
وأشارت، إلى أن "المرشحين لشغل منصب رئيس مجلس النواب هم:
- النائب سالم العيساوي (97 صوتا)
- النائب شعلان الكريم (152 صوتا)
- النائب طلال الزوبعي (صوت واحد)
- النائب عامر عبد الجبار (6 أصوات)
- النائب محمود المشهداني (48 صوتا)
• أوراق باطلة (عشرة)".