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مجلس النواب يلجأ إلى جولة ثانية لاستئناف جلسة انتخاب رئيس البرلمان

مجلس النواب يلجأ إلى جولة ثانية لاستئناف جلسة انتخاب رئيس البرلمان
مجلس النواب يلجأ إلى جولة ثانية لاستئناف جلسة انتخاب رئيس البرلمان
2024-01-13 19:46:06 - المصدر: واع
بغداد - واع 
قرر مجلس النواب ، اليوم السبت، استئناف جلسته بعد نصف ساعة.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس النواب قرر استئناف جلسته بعد نصف ساعة".
وأضافت، أن "عدد الموقعين 341، والمصوتين 341، وعدد أوراق الاقتراع 341.
وأشارت، إلى أن "المرشحين لشغل منصب رئيس مجلس النواب هم:
- النائب سالم العيساوي (97 صوتا)
- النائب شعلان الكريم (152 صوتا)
- النائب طلال الزوبعي (صوت واحد)
- النائب عامر عبد الجبار (6 أصوات)
- النائب محمود المشهداني (48 صوتا)
• أوراق باطلة (عشرة)".

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