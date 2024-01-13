2024-01-13 20:26:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش أربيل، يوم السبت، اعتقال متهم بقتل محامٍ في محافظة بابل.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد أخذ موافقة قاضي أسايش أربيل وبتاريخ (19-11-2023) تم القاء القبض على (ح ع ش)، المتهم بقضية إطلاق النار على المحاميين (عمار وسرمند) في قضاء (الحلة) التابع لمحافظة (بابل) بسبب مشكلة اجتماعية".

وأضافت المديرية، أن "الحادث أسفر عن مقتل المحامي( عمار حاتم شهاب) وجرح المحامي (سرمند فرحان منهل)، وبعد القيام بجريمته، هرب إلى إقليم كوردستان، و هناك تم إلقاء القبض عليه".