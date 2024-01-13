الإعلام الحكومي: ذي قار تشهد انطلاق ثورة عمرانية

2024-01-13 20:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعفصّل فريق الاعلام الحكومي، اليوم السبت، المشاريع الخدمية والصحية والتربوية المحالة إلى التنفيذ في محافظة ذي قار، وفيما أكد أنها تشهد انطلاق ثورة عمرانية، أشار إلى أنها تشهد تنفيذ 226 مشروعاً بينها مشاريع عملاقة.وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاثنين الماضي إلى محافظة ذي قار لها أبعاد اقتصادية وخدمية، ومنحت دافعا إضافيا للحكومة المحلية ولمديري الوحدات الإدارية لبذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة"، مبينا، أن "ذي قار تشهد الآن انطلاق ثورة عمرانية في جميع الوحدات الإدارية لكافة القطاعات".وأضاف، أن "الزيارة تضمنت إصدار توجيه لجميع الشركات المنفذة ببذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة وإنجاز المشاريع بتوقيتاتها المحددة، والآن المحافظة تشهد حملة إعمار متكاملة لأكثر من 226 مشروعا ضمن صندوق إعمار محافظة ذي قار وكذلك إنجاز 183 مشروعا ".و بشأن إنجاز المشاريع في المحافظة أشار مجيد، إلى أن" هنالك نوعين يتضمن الأول مشاريع تنمية الأقاليم التي تتم بإشراف الحكومة المحلية للمحافظة والثاني يتعلق بمشاريع صندوق إعمار المحافظة بإشراف من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، و هنالك متابعة دورية من قبل إدارة الصندوق في بغداد وذي قار وأيضا الفرق الهندسية والفنية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعمل هذه المشاريع".ولفت، إلى أن "هنالك مشاريع أخرى عملاقة أضيفت للمحافظة منها إنشاء أكبر مدينة طبية في العراق تحتوي على مراكز تخصصية و مشروع كبير لتنفيذ 30 ألف وحدة سكنية في المحافظة إضافة إلى مستشفيات سعة 100 سرير في الرفاعي و الأقضية الاخرى، فضلا عن مشاريع لتحلية المياه و محطات المجاري وجميعها ستنفذ وسيكون هنالك فريق متكامل من هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء لمتابعة هذه المشاريع وتقديم التسهيلات كافة لغرض إنجازها و عدم السماح لأي تلكؤ في تلك المشاريع".وتابع، أن "هنالك أيضا مشروعين كبيرين، هما مشروع مطار الناصرية الدولي ومشروع مدينة أور الأثرية، إذ الأخير يشهد اهتماما دوليا سيما بعد زيارة قداسة بابا الفاتيكان له"، موضحا، أن "نسب الإنجاز في مدينة أور السياحية وصلت إلى أكثر 85 ‎%‎ وستحتوي على المسرح السومري والمسرح المغلق ومدينة سياحية متكاملة معززة بوحدات سكنية ومساحات خضراء ومتحف دولي حضاري يضم الحضارة السومرية، وهنالك متابعة وإشراف مباشر من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء لتلك المشاريع".وبشأن القطاع التربوي في ذي قار أكد مجيد، أن "ذي قار شهدت إكمال أول مدرسة في العراق ضمن مشروع الأبنية المدرسية وتحديداً بمدينة الناصرية من مجموع 106 مدارس في المحافظة"، مبينا، أن "المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح 31 مدرسة".وبيّن، أن "قرابة 400 مدرسة أنجزت ضمن مشاريع تنمية الأقاليم ووزارة التربية في بغداد والمحافظات"، لافتا، إلى أن "التوجه الحكومي هو إنهاء ظاهرة الدوامات المزدوجة والثلاثي والمدارس الطينية والكرفانية".