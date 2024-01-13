2024-01-13 20:44:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استعرض التكتل السياسي بيارق الخير، اليوم السبت (13 كانون الثاني 2024)، عدة مؤثرات مباشرة لتطورات اليمن على الواقع العراقي سواء اقتصادية او امنية.

وقال أمين عام بيارق الخير محمد الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "مثلما توقعنا تداعيات الاحداث الكارثية في غزة لن تبقى ضمن اسوارها، خاصة مع ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى الى قرابة 100 الف 75 % منهم من الاطفال، فكذلك نتوقع ان تطورات اليمن لن تبقى طويلا دون اتساع".

واضاف، ان "قصف اليمن خطأ ستراتيجي لامريكا وحلفائها وهو يأتي ضمن مسلسل اخطاء لاتنتهي بدءا منذ 2003 وحتى الان وسيدفع واشنطن للغوص اكثر في رمال الشرق الاوسط ويستنزف قدراتها المالية ويدفع الى فوضى اكبر قد تنتهي بصراع دولي دام".

واشار الى ان "قصف اليمن يحمل في طياته ابعادا مؤثرة في المشهد العراقي وهي تأجيج معدلات استهداف القوات الامريكية وقد ترد الاخيرة بضربات ما يعني صراع مفتوح قد لايبقى ضمن نطاق محدد وهنا الخطورة يضاف له ابعاد اقتصادية كارثية اذا ما توقفت حركة النقل البحري عبر البحر الاحمر الذي يمثل ممرا رئيسيا لشحنات النفط صوب اوربا".

وتابع ان "الشعوب العربية هي الاكثر تضررا من احداث الشرق الاوسط وامريكا تسير بدون بوصلة للتهدئة وهي تمارس اخطاء تلو الاخرى ما يؤدي الى تصعيد مستمر دون اي قيود والصراع قد يخرج عن نطاق السيطرة في اي لحظة".