بحضور ممثل عنهم.. انصار الفصائل العراقية يتظاهرون نصرة لجماعة الحوثي اليمنية (صور)

2024-01-13 21:04:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، اليوم السبت، تظاهرة ليلية لانصار فصائل مسلحة عراقية نصرة لجماعة الحوثي اليمنية وسط حضور ممثل عن الجماعة في التظاهرة.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز التي واكبت التظاهرة رفع اعلام كتائب حزب الله وبعض الفصائل العراقية المسلحة ضمن "محور المقاومة" نصرة لجماعة أنصار الله المعروفين بالحوثيين، مع حضور احدى الشخصيات الممثلة عن الحوثيين للتظاهرة مع مطالبات بإخراج القوات الامريكية من العراق، كما تم رفع الاعلام الفلسطينية في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من تشرين الأول 2023 وحتى الان.

كما شهدت التظاهرة تنديداً بالقوات الامريكية وقصفها اليمن، وكذلك اسرائيل مع إحراق العلم الأمريكي في وسط الساحة.