الصين تتعادل مع طاجكستان وأستراليا تتغلب على الهند في كأس آسيا

2024-01-13 22:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واعتعادل منتخبا طاجكستان والصين، اليوم السبت، سلباً في أولى مبارياتهما بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات، فيما حقق منتخب أستراليا فوزاً مستحقاً على الهند 2-0، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لكأس آسيا بكرة القدم في قطر.وعلى ملعب أحمد بن علي المونديالي وأمام جماهير بلغ عددها 36 ألفاً شجّع معظمها المنتخب الهندي، سجّل جاكسون إيرفاين (50) وجوردان بوس (73) الهدفين.وشهدت المباراة سابقة على صعيد نهائيات كأس آسيا، لأن الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا نالت شرف أن تكون أول امرأة تتولى إدارة مباراة ضمن النهائيات القارية.وتضمّ المجموعة أيضا سوريا وأوزبكستان اللذين يلتقيان لاحقاً على ملعب جاسم بن حمد.وفي المباراة الثانية تعادل منتخبا طاجكستان والصين، سلباً، في أولى مبارياتهما بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2023 لكرة القدم، المقامة في قطر.وعجز كلا المنتخبين عن ترجمة الفرص التي سنحت للاعبيهما إلى أهداف على مدار شوطي المباراة، ليحصل كل منهما على نقطة وحيدة.وكان المنتخب الطاجيكي- الذي سجل ظهوره الأول في كأس الأمم الآسيوية- الطرف الأفضل خلال الشوط الأول، فيما نشط منتخب الصين في الدقائق الأخيرة، التي كاد أن يخطف خلالها النقاط الثلاث.وبتلك النتيجة، تقاسم كلا المنتخبين المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة، بفارق نقطتين خلف منتخب قطر (حامل اللقب)، الذي يتربع على الصدارة عقب فوزه 3 / 0 على منتخب لبنان (متذيل الترتيب) بلا نقاط، في المباراة الافتتاحية للمسابقة.ويلتقي منتخب لبنان مع نظيره الصيني في الجولة الثانية التي تجرى يوم الأربعاء المقبل، في حين تلعب قطر مع طاجكستان في نفس اليوم بذات الجولة.