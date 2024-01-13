نجم الساموراي جاهز.. هل تحاول صحافة اليابان تحذير المنافس الأبرز؟

2024-01-13 22:00:09 - المصدر: العربي الجديد

حضر كاورو ميتوما (26 عاماً)، جناح فريق برايتون الإنكليزي، في تدريبات منتخب اليابان مساء الجمعة، قبل خوض منتخب "الساموراي" أول لقاء له في بطولة أمم آسيا الأحد، أمام نظيره الفيتنامي، على استاد الثمامة لحساب المجموعة الرابعة.

وجرى ضمّ ميتوما إلى القائمة الرسمية لليابان التي ستشارك في نهائيات كأس آسيا، رغم الإصابة التي تعرض لها في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وكان يُفترض أن تُبعده عن الملاعب لستة أسابيع.

وقام جناح برايتون بالركض الخفيف في مقر تدريبات المنتخب الياباني في الدوحة، حيث يأمل مدرب اليابان هاجيمي موريياسو في حضور نجمه ميتوما في أقرب فرصة بالبطولة القارية.

وكشفت تقارير صحافية يابانية، أن اللاعب سيكون جاهزاً للقاء المنافس الأول في المجموعة، وهو منتخب العراق، حيث سيقابل اليابانيون كتيبة "أسود الرافدين" يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية، ويبدو أن الصحافة اليابانية، وعلى رأسها "تلفزيون أساهي" المتخصص بكرة القدم اليابانية، باتت تحاول الضغط على كتيبة الإسباني خيسوس كاساس، قبل افتتاح مشوارها ضد فيتنام يوم الأحد.

وتعرّض ميتوما لإصابة في الكاحل خلال التعادل 1-1 مع كريستال بالاس قبل ثلاثة أسابيع ضمن الدوري الإنكليزي، وأوضح الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب برايتون، أنه سيكون داعماً لميتوما في كأس آسيا إذا كان لائقًا للعب.

ويلعب المنتخب الياباني، الذي وصل إلى نهائي كأس آسيا 2019 حيث خسر أمام قطر 1-3، مع إندونيسيا والعراق وفيتنام، في المجموعة الرابعة من البطولة المرتقبة.