بطولة آسيا لليد: انتصار سعودي وتعادل مهم للعراق

2024-01-13 22:00:09 - المصدر: العربي الجديد

خطف المنتخب العراقي تعادلاً ثميناً من نظيره الياباني بنتيجة (28 -28)، في المباراة التي جرت مساء السبت، داخل صالة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية المنامة، في ثاني مبارياته ببطولة آسيا المؤهلة لمونديال كرة اليد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل أيضاً بنتيجة (15 -15)، بعد مستوى ملفت لكتيبة المدرب ظافر صاحب، في الوقت الذي نال فيه حارس مرمى العراق أحمد مكي جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وبهذا التعادل بقي منتخب العراق متصدراً للمجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن اليابان وسيلعب أمام المنتخب السعودي يوم الاثنين المقبل.

وحقق المنتخب العراقي لكرة اليد فوزاً كبيراً في أولى مواجهاته ضمن البطولة على نظيره الهندي بنتيجة كبيرة 55-12 هدفاً في مستهل مشواره ببطولة آسيا الجارية في البحرين.

وفي لقاء آخر، انتصر منتخب البحرين على هونغ كونغ بفارق كبير، جاء 47 مقابل 20، بعد أن انتهى الشوط الأول بـ25 هدفاً مقابل 8، فيما فاز منتخب الإمارات على كازاخستان 39-15، في الوقت الذي قسا فيه المنتخب السعودي على نظيره الهندي بـ48 هدفاً مقابل 17.