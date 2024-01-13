بايدن: اوصلنا رسالة "خاصة" للإيرانيين بشأن الحوثيين وإذا عاودوا سلوكهم سنرد عليهم

2024-01-13 22:02:19 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، إن بلاده سلمت رسالة بشكل خاص إلى إيران بشأن حركة الحوثي المتحالفة معها والتي تشن هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، قبل مغادرته إلى المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، "سلمنا الرسالة بشكل خاص، ونحن واثقون من أننا مستعدون جيدا".

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا عشرات الضربات من الجو والبحر على مواقع للحوثيين المدعومين من إيران في اليمن بعد هجماتهم المستمرة على سفن الشحن في خليج عدن والبحر الأحمر.

ووصف بايدن يوم الجمعة جماعة الحوثيين بأنها "تنظيم إرهابي"، وقال إن "واشنطن سترد عليهم إذا واصلوا سلوكهم الذي وصفه بأنه مثير للغضب".

وتقول لندن وواشنطن إن ضرباتهما الجوية في اليمن كانت ردا على هجمات تشنها الحركة منذ شهور على السفن في البحر الأحمر، والتي يقول المسلحون المتحالفون مع إيران إنها رد على الحرب المستمرة في غزة.

وقال البيت الأبيض في وقت سابق الجمعة إن الولايات المتحدة لا تريد الدخول في حرب مع اليمن لكنها لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات.

وقال بايدن "ليس من المهم تصنيفهم (كإرهابيين) أم لا.لقد جمعنا مجموعة من الدول (التي) ستقول إنهم إذا استمروا في انتهاج هذا السلوك فسنرد (عليهم)".