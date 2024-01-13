إكسم اليوسف: المسرح العراقي مبدع ومعطاء ومتجدد

2024-01-13 22:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةرحب الكاتب المسرحي السوري المقيم في كندا أكسم اليوسف، اليوم السبت، بمشاركته في مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح في بغداد، فيما أكد أن المسرح العراقي مبدع ومعطاء ومتجدد.وقال اليوسف لوكالة الأنباء العراقية (واع): "فزت بمسابقة التأليف المسرحي للكبار في عام 2022 عن نص مسرحي بعنوان "أديب" والذي فاز بالمركز الأول"، مبيناً، أن "المسرح العراقي مبدع ومعطاء ومتجدد ويظهر بحلة جديدة ومختلفة بين الحين والآخر، لما يملكه من أسماء كبيرة ومعروفة قديما وحديثاً والتي قدمت للمسرح ليس العراقي فحسب إنما للعالم اجمع، فنا من الصعب أن يولد من فراغ".وتابع، أن "تجربتي في الغربة فتحت لي آفاقا جديدة، من خلال رؤيتي لأعمال مميزة، أوصلنا ثقافتنا المسرحية إلى أماكن مختلفة من العالم، والفن المسرحي العربي يناغم الذوق الأوروبي لما فيه من روح تحلق بذهن المشاهد إلى أجواء لم يطلع عليها سابقا، فلذا تجد المسرح العربي ناجحاً في الغرب".