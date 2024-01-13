كأس آسيا.. تعادل سلبي ينهي مباراة سوريا وأوزبكستان في ختام ثاني أيام البطولة

2024-01-13 22:34:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل منتخب أوزبكستان مع نظيره السوري يوم السبت، بنتيجة 0-0، في ثاني أيام بطولة كأس آسيا الجارية أحداثها في قطر.

وجرت المباراة، على استاد جاسم بن حمد، عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وتغلبت أستراليا على الهند بهدفين نظيفين في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا 2023 قطر.

كما تعادل منتخب الصين مع طاجيكستان 0-0 يوم السبت على ستاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا قطر 2023.

وكان المنتخب القطري قد فاز في مباراة افتتاح البطولة أمس الجمعة، على نظيره اللبناني بثلاثة أهداف دون مقابل، ليحصل العنابي، على أول ثلاث نقاط في كأس الأمم الآسيوية.