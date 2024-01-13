وزير الشباب يوجه رسالة إلى المنتخب الوطني

2024-01-13 22:44:01 - المصدر: واع

الدوحة – واع – حسين عماروجه وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، رسالة إلى المنتخب الوطني قبل أن يستهل مشواره في بطولة كأس أمم آسيا 2023 بنسختها الـ 18 في قطر.وقال المبرقع لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "هناك حضور رسمي متميز الى جانب المنتخب الوطني بتوصية من رئيس الوزراء ودعمه المتواصل للرياضة، سواء من وزارة الشباب او اللجنة الاولمبية او مستشار رئيس الوزراء"، لافتا الى ان الحكومة وكل اعضاء مجلس الوزراء داعمون ولا يتأخرون لحظة واحدة في اصدار القرارات التي تخدم الرياضة العراقية".وأضاف، أن "الجميع هنا رسالته واضحة للمنتخب بانه ليس لوحده وانما هناك من يقف الى جانبه، بالاضافة الى هناك اكثر من 40 مليون انسان عراقي ينتظر الابتسامة"، مشددا على "المنتخب ان يكون فريقا يجمع كل الوان العراق سواء كانوا رياضيين يلعبون في الدوري المحلي او الدوريات خارج العراق، وكلهم عائلة واحدة وهدفهم واحد وهو النصر ورفع راية العراق".