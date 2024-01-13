مخرجة سورية: العراق ركن مهم من أركان الثقافة العربية

2024-01-13 22:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأكدت المخرجة السورية كاميليا بطرس، أن العراق ركن مهم من اركان الثقافة العربية .وقالت بطرس لوكالة الانباء العراقية (واع): أن "هذه التظاهرة في العراق، دلالة اخلاقية وانسانية وثقافية وفنية، والعراق مخزون كامل وركن مهم من اركان الثقافة العربية"، مؤكدة ان "إقامة هذا المهرجان بالتعاون بين الهيئة العربية للمسرح ونقابة الفنانين العراقيين ودائرة السينما والمسرح، هو دليل على التاريخ الثقافي العريق".وبينت: انه "في كل المهرجانات يوجد تفاوت بمستوى العروض، منها تقدم بمستوى عالي ومحتراف، بدأً من الاخراج والسنوغرافيا واداء الممثلين وحضورهم، وهناك من تتفاوت بين الجيدة والوسط، وما بين جيدة بدرجة لاباس بها وهذا يعتمد على خلفية المخرج من التجارب والخبرة والجرأة والثقافة"، مواصلةً: ان "المسرح حالة إنسانية تظهر على خشبة المسرح للجمهور، ينتجها ويحبكها المخرج، ويؤديها الممثلون بوجود نص جيد يستطيع المخرج ان يبدع بعطاءاته الاخراجية ومهارة الممثلين من خلال الفكرة التي تحملها المسرحية".وتابعت: ان "العراق بلد الحضارات بابل واشور وسومر، بلد الكرم والثقافة، وكلنا نفتخر بمكتبة بغداد؛ لهذا نشاهد تلفزيون وسينما ومسرح وفن تشكيلي صحيح، مبني على اساس سليم ولديه جذور قيمة واحترافية".