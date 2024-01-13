وسط أنباء متضاربة عن انسحاب العيساوي.. البرلمان يستأنف الجولة الثانية

2024-01-13 23:50:19 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استأنف مجلس النواب العراقي يوم السبت، جلسته المخصصة لانتخاب بديل عن رئيسه السابق محمد الحلبوسي، فيما وجه نواب اتهامات للنائب الاول لرئيس البرلمان بمخالفة النظام الداخلي للبرلمان.

وبمضي الجلسة لإتمام الجولة الثانية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان، وسط أنباء متضاربة عن انسحاب النائب سالم العيساوي لصالح مرشح حزب تقدم شعلان الكريم.

وكتبت النائبة حنان الفتلاوي في تغريدة على موقع () جاء فيها أن "تأخير عقد الجلسة لغاية الآن استهانة صريحة بالنواب ومخالفة مؤسفة للنظام الداخلي فهل يعقل ان ننتظر الموافقة من خارج المجلس .. ادعو السيد المندلاوي لعقد الجلسة والالتزام بالنظام الداخلي".