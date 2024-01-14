البرلمان يصوت على اعادة هيئة الرئاسة كما كان سابقا

2024-01-14 00:34:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الأحد (14 كانون الثاني 2024)، استئناف جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد.

وعرض مجلس النواب مجلس النواب التصويت على اضافة فقرة تعديلات ضمن النظام الداخلي للمجلس.

وصوت على اعادة هيئة رئاسة مجلس النواب كما كان سابقا بدل الرئيس حسب ما عدله الحلبوسي.

وخصصت جلسة اليوم لانتخاب رئيسا لمجلس النواب، حيث ذهب المجلس الى جولة ثانية لانتخاب رئيس البرلمان بعد ان انتهت الجولة الاولى دون حصول احد من المرشحين على العدد الكافي من الاصوات او الاغلبية المطلقة، للفوز بمقعد رئيس المجلس.





وجاءت نتائج الجولة الاولى من التصويت كالاتي:





- النائب سالم العيساوي (97 صوتا)





- النائب شعلان الكريم⁠ (152 صوتا)





- ⁠ النائب طلال الزوبعي (صوت واحد)





- ⁠النائب عامر عبدالجبار (6 اصوات)





- النائب محمود المشهداني ⁠ (48 صوتا)





ويتطلب المرشح الحصول على الاغلبية المطلقة اي 165 صوتا، للحصول على مقعد رئيس البرلمان، ما اضطر البرلمان للذهاب الى جولة تصويت ثانية محصورة بين اعلى مرشحين حصلا على اعلى عدد من الاصوات في الجولة الاولى.