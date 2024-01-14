مجلس النواب يرفع جلسة انتخاب رئيسه

2024-01-14 00:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعاستأنف مجلس النواب جلسته لانتخاب رئيس جديد له.وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مجلس النواب يستأنف جلسته لانتخاب رئيس المجلس"، مبينة ان "عدد الحضور ٢٣٢ نائبا".وكان مجلس النواب ، قد قرر السبت استئناف جلسته بعد نصف ساعة.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس النواب قرر استئناف جلسته بعد نصف ساعة".وأضافت، أن "عدد الموقعين 341، والمصوتين 341، وعدد أوراق الاقتراع 341.وأشارت، إلى أن "المرشحين لشغل منصب رئيس مجلس النواب هم:- النائب سالم العيساوي (97 صوتا)- النائب شعلان الكريم (152 صوتا)- النائب طلال الزوبعي (صوت واحد)- النائب عامر عبد الجبار (6 أصوات)- النائب محمود المشهداني (48 صوتا)• أوراق باطلة (عشرة)".