اليابان وفيتنام.. فوارق وطموحات مختلفة في كأس آسيا

2024-01-14 02:00:05 - المصدر: العربي الجديد

تُستكمَل اليوم الأحد منافسات النسخة الثامنة عشرة من كأس آسيا لكرة القدم، التي تقام في قطر حالياً وتستمرّ حتى 10 فبراير/ شباط المقبل، حيث يلتقي منتخب اليابان بنظيره فيتنام على استاد الثمامة في تمام الساعة 13:30 بتوقيت القدس المحتلة (14:30 بتوقيت الدوحة).

تنطلق رحلة المنتخبين في نسخة كأس آسيا الحالية، ضمن المجموعة التي تضمّ العراق وإندونيسيا أيضاً، ويعتبر منتخب اليابان المرشح الأبرز للقب، ولا سيما بعد النتائج المميزة في الفترة الماضية، والفوز على منتخبات كبيرة، منها ألمانيا، فيما اكتسح قبل أيام تحديداً الثلاثاء الماضي نظيره الأردن بنتيجة 6-1.

ويسعى منتخب اليابان الذي يلعب بأسلوب هجومي وممتع حتى للجماهير في النسخة رقم 18 من البطولة القارية، لتحقيق اللقب الخامس وتعزيز رقمه القياسي، وهو الذي لم يخسر في 10 مباريات خاضها في مختلف المسابقات، وسجل 5 أهداف على الأقل في كلّ مباراة من مبارياته الأربع الأخيرة، ما يعني أن مهمة فيتنام لن تكون يسيرة البتة.

وكان منتخب فيتنام قد خسر في آخر مباراة له أمام قيرغيزستان بنتيجة 2-1 في ودية أقيمت بالدوحة، والتاريخ يصبّ في مصلحة اليابان بواقع 5 انتصارات وتعادل.

ويدرك فيليب تروسيه مدرب فيتنام، أنّ فريقه سيتعرّض لضعط هجومي كبير، لكنه أكد أنّ كتيبته تريد استغلال هذه الفرصة لتقديم نفسها، خاصة مع نقل البطولة في كأفة أنحاء العالم، حيث يتسلّح لاعبوه بالحماس، ويمتلكون شخصية يريدون إظهارها.

وسيحاول منتخب فيتنام أن يركز على اللعب الجماعي، سيما أن جميع لاعبيه ينشطون في الدوري المحلي، ولا يمتلك المدرب تروسيه الذي يعرف الكرة اليابانية جيداً أي لاعب محترف، ومن دون شك ستكون الروح القتالية وعدم الانهيار عند تلقي أي هدف سلاح الفريق لتحقيق المفاجأة، رغم التأكيد على صعوبة المهمة.