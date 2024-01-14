كوت ديفوار تفتتح الكان بفوز مقنع على غينيا بيساو

2024-01-14 02:00:20 - المصدر: واع

متابعة - واعفاز منتخب كوت ديفوار على غينيا بيساو بنتيجة 2 / صفر، مساء السبت، في افتتاح منافسات النسخة 34 لكأس أمم أفريقيا.سجل سيكو فوفانا وفيليب كراسو الهدفين في الدقيقتين 4 و58، من المباراة التي أقيمت على ملعب الحسن واتارا بالعاصمة أبيدجان.وانتزع منتخب الأفيال منظم البطولة أول 3 نقاط في مشواره بالمجموعة الأولى، التي تضم أيضا نيجيريا وغينيا الاستوائية.