كوت ديفوار تفتتح الكان بفوز مقنع على غينيا بيساو
2024-01-14 02:00:20 - المصدر: واع
متابعة - واع
فاز منتخب كوت ديفوار على غينيا بيساو بنتيجة 2 / صفر، مساء السبت، في افتتاح منافسات النسخة 34 لكأس أمم أفريقيا.
سجل سيكو فوفانا وفيليب كراسو الهدفين في الدقيقتين 4 و58، من المباراة التي أقيمت على ملعب الحسن واتارا بالعاصمة أبيدجان.
وانتزع منتخب الأفيال منظم البطولة أول 3 نقاط في مشواره بالمجموعة الأولى، التي تضم أيضا نيجيريا وغينيا الاستوائية.
فاز منتخب كوت ديفوار على غينيا بيساو بنتيجة 2 / صفر، مساء السبت، في افتتاح منافسات النسخة 34 لكأس أمم أفريقيا.
سجل سيكو فوفانا وفيليب كراسو الهدفين في الدقيقتين 4 و58، من المباراة التي أقيمت على ملعب الحسن واتارا بالعاصمة أبيدجان.
وانتزع منتخب الأفيال منظم البطولة أول 3 نقاط في مشواره بالمجموعة الأولى، التي تضم أيضا نيجيريا وغينيا الاستوائية.