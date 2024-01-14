فان دايك يفاجئ رونالدو وميسي بإختياره لخصمه الأصعب

2024-01-14 07:30:19 - المصدر: واع

متابعة - واع

أثار الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الانكليزي، الجدل عند سؤاله عن أصعب مهاجم قام بمواجهته في مسيرته الكرويّة.

فعلى الرّغم من مواجهة العملاق الهولندي للعديد من المهاجمين مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، فقد خرج فان دايك ليؤكد أن أصعب خصم واجهه هو الفرنسي أوليفييه جيرو، مهاجم ميلان الإيطالي الحالي، البالغ من العمر 37 عاماً.

والتقى جيرو ضد قائد ليفربول في 14 مباراة خلال فترة لعبه مع فريقي أرسنال وتشيلسي ومنتخب فرنسا، وقال فان دايك في مقابلة: "إنّه جيرو، تعتقد أنّك تقوم بمراقبته لكنّه يفاجئك بهروبه وتسجيله بكل الطرق الممكنة".