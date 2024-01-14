وكيله: لا جديد حول مستقبل كارفاخال

2024-01-14 08:02:01 - المصدر: واع

متابعة – واععلق جينيس كارفاخال، وكيل أعمال داني كارفاخال، لاعب ريال مدريد، على مستقبله مع الميرنجي.وقال جينيس في تصريحاته لشبكة ريليفو الإسبانية: "لا يوجد شيء حول رحيل داني، لقد أخبرني أنه يريد الاستمرار مع ريال مدريد".وأضاف: "لم يحدث أي شيء جديد، إنه يشعر بأنه جزء من ريال مدريد، والآن أكثر من أي وقت سابق بكثير".وتابع: "بالنسبة له، لا يوجد سوى ريال مدريد في تفكيره، الآن هو القائد الثاني للفريق، وهذه ميزة إضافية بالنسبة له".ويستعد كارفاخال للمشاركة مع ريال مدريد أمام برشلونة، اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.وتأهل ريال مدريد للمباراة النهائية بعد الفوز على أتلتيكو مدريد 5-3، بينما فاز برشلونة على أوساسونا 2-0.