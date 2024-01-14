مقتل وإصابة أربعة أشخاص بهجوم مسلح في بغداد

2024-01-14 08:04:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بهجوم مسلح استهدف منزلا سكنيا جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مجهولين أقدموا على مهاجمة منزل سكني في منطقة الزعفرانية الثانية جنوب شرقي بغداد، بقنبلة يدوية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

وبين المصدر، أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته، مشيرا إلى نقل المصابين إلى مستشفى قريب وجثة الضحية الى الطب العدلي.