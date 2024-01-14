برشلونة يسعى لرفع معنوياته أمام ريال مدريد في نهائي السوبر بالسعودية

2024-01-14 09:04:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم _ رياضة

سيواجه برشلونة، الذي يعاني من أدائه غير المنتظم، ريال مدريد الذي يلعب كبطل في نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية، الأحد.

وكان فوز برشلونة 2-0 على أوساسونا في الدور قبل النهائي يوم الخميس هي المرة الأولى التي يفوز فيها بفارق أكثر من هدف واحد منذ سبتمبر، بعد سلسلة من 20 مباراة متتالية دون فوز مريح لفريق تشافي هيرنانديز.

وقال تشافي، الذي لعب 42 مباراة ضد مدريد كلاعب خط وسط برشلونة، يوم السبت. "ريال مدريد في حالة أفضل قليلا منا، يجب أن أكون صادقا. لكن عندما تبدأ الكرة في الملعب تكون النتيجة 50-50".

وخسر ريال مدريد مرة واحدة فقط في 27 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم. وثأر متصدر الدوري الإسباني للهزيمة الوحيدة أمام أتليتيكو مدريد بفوزه عليه 5-3 في الوقت الإضافي في الدور قبل النهائي لكأس السوبر يوم الأربعاء.

وتفوق برشلونة على ريال مدريد قبل عام في الرياض في نفس النهائي ليفوز بأول لقب له تحت قيادة تشافي، والأول منذ الخروج المؤلم لليونيل ميسي في 2021.

وقاد لاعب خط الوسط غافي بايز برشلونة بتسجيله الهدف الافتتاحي وصنع أهداف روبرت ليفاندوفسكي وبيدري غونزاليس. ثم فاز برشلونة بالدوري الإسباني بعد أربعة أشهر.

سيتعين على برشلونة إيجاد طريقة للتغلب على مدريد بدون غافي هذه المرة، إذ يعاني من تمزق الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى منذ نوفمبر أثناء اللعب مع منتخب إسبانيا.

وكان غافي أيضا أفضل لاعب في فريقه في المرة الأخيرة التي واجه فيها ريال مدريد في أكتوبر عندما سجل غود بيلينغهام هدفين متأخرين ليقود ريال مدريد للفوز 2-1 في الدوري المحلي.

ورفض تشافي الكشف في المؤتمر الصحفي قبل المباراة عما إذا كان سيحصن خط وسطه بأربعة لاعبين أو سيختار هجوما من ثلاثة لاعبين كما فعل أمام أوساسونا. وقد تدفعه إصابة الجناح رافينها إلى اللعب بلاعب إضافي في خط الوسط، وربما يبدأ بيدري بعد أن دخل كبديل في الدور قبل النهائي.

وسيكون جواو فيليكس وفيران توريس والمراهق لامين يامال متاحين لمرافقة ليفاندوفسكي في خط الهجوم.

وقال تشافي: "بغض النظر عما إذا كنا نلعب بثلاثة أو أربعة أو خمسة لاعبي خط وسط، فإن الفكرة لن تتغير". وأضاف "نريد تمرير الكرة في تشكيلات مثلثة، وإنشاء ميزة عددية، والحصول على الكرة. هذه هي الخطة التي استخدمناها منذ أن بدأها (يوهان) كرويف (في أواخر ثمانينيات القرن العشرين)".

وسيكون السؤال الرئيسي لمدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي هو ما إذا كان سيدخل لوكا مودريتش (38 عاما) أساسيا للمرة الثانية على التوالي أم يتركه كبديل في الشوط الثاني كما فعل في معظم فترات الموسم.

وقد يحل توني كروس مكانه، بينما من المرجح أن يكون هجوم ريال مدريد مرة أخرى للثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور وروديرغو.

وظهر نظام "الفاينال فور" المجدد لكأس السوبر لأول مرة في السعودية في عام 2020 في أول صفقة مربحة متعددة السنوات للأندية والاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وقد تعرضت المسابقة لانتقادات شديدة من قبل جماعات نسائية وجماعات حقوق الإنسان بزعم أنها تساعد نظاما استبداديا على تنظيف صورته.

وتأهل برشلونة لكأس السوبر بصفته بطل الدوري الإسباني، ومدريد بصفته بطل كأس الملك.