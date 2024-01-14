مفتن يوجه رسالة للجماهير العراقية قبل لقاء إندونيسيا

2024-01-14 09:48:16 - المصدر: واع

الدوحة - واع

وجه رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن رسالة الى الجماهير العراقية قبل مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الإندونيسي في مستهل مشواره في نهائيات أمم آسيا المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال مفتن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" منتخبنا بحاجة الى التكاتف والدعم الحقيقي لإنجاح مهمته الوطنية ، داعياً الإعلام الرياضي الى تسخير جميع إمكانياته لمؤازرة أسود الرافدين في هذا الاستحقاق القاري المهم ".

وأضاف مفتن أن" كل ما نستطيع أن نمنحه لشبابنا في الدوحة هو التشجيع ورفع الروح المعنوية ، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن العوارض السلبية والأفكار الهدامة التي تؤثر في مستوى وروحية الفريق في هذه المنافسة المهمة ".

من جانب آخر أكد مفتن أن" المؤسسات الرياضية العراقية المتمثلة بوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية تعمل بانسجام عالٍ من أجل المنجز والارتقاء بالواقع الرياضي ".