مقتل وإصابة 3 أشخاص والعثور على جثة مجهولة في بغداد

2024-01-14 10:07:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (14 كانون الثاني 2024)، بمقتل وإصابة 3 أشخاص والعثور على جثة مجهولة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "مواطناً قُتل وأصيب ثلاثة أخرين، بينهم طفل إثر رمي رمانة يدوية على منزل سكني في اطراف مدينة الزعفرانية جنوبي العاصمة بغداد".

وأشار إلى، "العثور على جثة مجهولة الهوية لرجل أربعيني مرمية قرب منطقة الكمالية شرقي العاصمة، وعليها اثار اطلاقات نارية".