تجدد الاحتجاجات بالسليمانية للمطالبة بصرف رواتب الموظفين واطلاق الترفيعات.. صور

2024-01-14 10:26:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

تجددت، اليوم الاحد (14 كانون الثاني 2024)، تظاهرات الموظفين والملاكات التدريسية للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة في محافظة السليمانية.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "موظفي السليمانية، نظموا صباح اليوم، وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة واطلاق الترفيعات الوظيفية".

وأضاف أن "المتظاهرين هددوا بالتصعيد في حال لم يتم الاستجابة لطلباتهم من قبل الجهات المعنية".

ويستمر العديد من موظفي الإقليم والملاكات التدريسية ولاسيما في محافظة السليمانية بالتظاهر للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ اشهر عديدة وسط عجز بغداد واربيل عن حل الازمة جذرياً، والاكتفاء بحلول "مؤقتة" و"ترقيعية"، بحسب مراقبين للشأن السياسي والاقتصادي.







