كردستان متفائلة بلقاء السوداني وبارزاني: الأزمة في طريقها للحل والإطار ليس مع استمرار الخلافات

2024-01-14 11:13:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، اليوم الأحد (14 كانون الثاني 2024)، حوارات رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في العاصمة بغداد بالإيجابية.

وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "بارزاني التقى برئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ونائب رئيس البرلمان وقادة الكتل السياسية السنية والشيعية".

وأضاف أن "جميع الذين التقى بهم بارزاني أكدوا حرصهم على حل الخلافات بين بغداد وأربيل وإنهاء الأزمات المختلفة، وعلى رأسها قضية حصة الإقليم من الموازنة والمضي بتعديل قانونها".

وأشار إلى أن "هناك توجه لدى الحكومة وقادة الإطار التنسيقي بعدم استمرار الخلاف مع الإقليم؛ لآن ذلك يضر باستقرار العملية السياسية، وهذا الأمر لمسه بارزاني خلال لقاءاته واجتماعاته مع مختلف الأطراف".

وبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس السبت (13 كانون الثاني 2024) خلال استقباله رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، حلّ الملفات بين بغداد وأربيل وفق الدستور.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له".

وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد التباحث في مجمل القضايا والملفات على المستوى الوطني، وآخر التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، والتأكيد على مواقف العراق الثابتة والمبدئية إزاء التحديات التي تواجه استدامة الاستقرار، والحرص المطلق على سيادة العراق تحت مختلف الظروف".

كما جرى، خلال اللقاء، بحث آليات المضي في حلّ الملفات والقضايا بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وفق الدستور، بما يضمن تجنيب المواطنين، في محافظات الإقليم، أي ضرر، أو تحمّل تبعات التحديات التي تعتري الملفات الإدارية والمالية والاقتصادية، وفق البيان.