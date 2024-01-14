2024-01-14 11:18:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعوجهت وزارة الاتصالات، اليوم الأحد، الشركات المنفذة لشبكات الألياف الضوئية بعدم نصب الأعمدة أمام دور المواطنين.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "سعياً للحفاظ على راحة المواطن وعدم مضايقته في داره، أصدرت وزيرة الاتصالات هيام الياسري توجيهات صارمة إلى الشركات المنفذة لمشاريع الألياف الضوئية الواصلة للمنازل ftth".وأضاف البيان، أن "التوجيهات، تضمنت عدم نصب الأعمدة الخاصة بهذه المشاريع أمام المنازل السكنية والأراضي العائدة للمواطنين أو المباني الحكومية وغيرها، وأن يكون نصب الأعمدة أمام الحد الفاصل بين المساكن".ودعت الوزارة وفقاً للبيان، "المواطنين، إلى إبلاغ قسم شؤون المواطنين عن أي حالات مخالفة لهذا التوجيه ليتسنى اتخاذ اللازم بصددها".