ثلاث مواجهات ساخنة في اليوم الثالث من بطولة آسيا لكرة القدم

2024-01-14 11:18:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام، اليوم الاثنين، ثلاث مباريات في اليوم الثالث من مواجهات بطولة كأس آسيا لكرة القدم الجارية احداثها في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي المجموعة الرابعة يستهل المنتخب الوطني الياباني أحد أبرز المرشحين لنيل لقب بطولة آسيا بلقاء المنتخب الفيتنامي في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر على استاد الثمامة.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة الثانية، يلتقي منتخب الإمارات، المؤهل أكثر للفوز، منتخب هونغ كونغ الوطني، عند الساعة الخامسة والنصف مساءً على استاد خليفة الدولي.

بينما يفتتح في المجموعة الثانية منتخب فلسطين الوطني مبارياته في البطولة بمواجهة صعبة جداً امام المنتخب الايراني، أحد المرشحين لنيل لقب بطولة آسيا، وذلك عند الساعة الثامنة والنصف مساءً على استاد المدينة التعليمية .

واختتم يوم أمس السبت منتخبا سوريا وأوزبكستان مواجهات اليوم الثاني لبطولة آسيا بتعادل سلبي من دون أهداف.