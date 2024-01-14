مدرب إندونيسيا: منتخب العراق قوي وليست لدينا توقعات ضده

2024-01-14 11:32:01 - المصدر: واع

الدوحة – واع – حسين عمارأكد مدرب منتخب إندونيسيا الكوري الجنوبي شين تاي يونغ، جاهزية فريقه لمواجهة منتخبنا الوطني في اللقاءِ الذي سيجمع بينهما في ملعب محمد بن علي ، في إطار مباريات الجولة الأولى لفرق المجموعة الرابعة من بطولة أمم آسيا ، مشيراً الى أن الفريق العراقي من المنتخبات القوية وليست لدينا توقعات ضده.وقال شين تاي يونغ في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراته أمام منتخبنا والذي أقيم اليوم الأحد، في المركز الإعلامي في مشيرب داون تاون وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" جهازه الفني عمل على التحضير الأمثل للبطولة وفريقنا يمر بظروف جيدة ولياقة عالية ".وأضاف يونغ أنه" بالنسبة للخصم سبق وأن لعبنا ضده في تصفيات كاس العالم ونحن نعلم بأن العراق من الفرق القوية ولا توجد لدينا توقعات ضده "موضحاً :" قبل مباراتنا السابقة مع منتخب العراق التي جرت في البصرة كانت الظروف صعبه في بلدنا ورزنامة المباريات لم تسعفنا ولم نحضر للمباراة بشكل جيد لذا خسرنا بنتيجة كبيرة ".وواصل أن" منتخبنا أقل من نظيره العراقي من ناحية المستويات الفنية والتكتيكية لكننا سنقدم غداً مباراة مختلفة ونعد جماهيرنا بالفوز"، لافتاً الى أن" رحلة كأس آسيا صعبة ومن الصعب المرور الى المرحلة القادمة ولكن سنقدم كل ما لدينا أمام العراق واليابان ".