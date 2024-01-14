الغزي ورئيس استئناف ذي قار يبحثان تعزيز التعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية

2024-01-14 11:58:01 - المصدر: واع

بغداد- واعبحث الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ورئيس محكمة استئناف ذي قار القاضي علي عبد الغني، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية.وذكر مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس محكمة استئناف ذي قار القاضي علي عبد الغني، استقبل اليوم أمين عام مجلس الوزراء حميد الغزي، وبحضور عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومحافظ ذي قار وعدد من المسؤولين في المحافظة".وأضاف البيان أنه "جرت خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية ودعم جهود القضاء في المحافظة".