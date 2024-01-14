كأس آسيا 2023: حقائق وأرقام تسبق مواجهة فلسطين وإيران

2024-01-14 12:00:04 - المصدر: العربي الجديد

يقابل منتخب فلسطين نظيره الإيراني، الأحد، على استاد المدينة التعليمية، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس آسيا 2023 في قطر.

وقبل اللقاء المرتقب، استعرض الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم مجموعة من الحقائق والأرقام عن الفريقين، اللذين يأملان الخروج بنتيجة إيجابية تسهّل مهمة عبورهم إلى الدور التالي.

المواجهة الأولى

سيكون هذا اللقاء الأول بين إيران وفلسطين في كأس آسيا، آخر مرة واجهت فيها إيران فريقاً لأول مرة في المسابقة كانت في 12 يناير/كانون الأول 2019 ضد فيتنام، وحققت الفوز في تلك المباراة بنتيجة 2-0.

البحث عن بصمة

ويطمح منتخب فلسطين في تسجيل أول انتصار له في كأس آسيا، حيث لم ينجح في ذلك من قبل (تعادل مرتين، وخسر 4)، وذلك في نسختي 2015 و2019 من المسابقة، وهذا هو الظهور الثالث له في النهائيات.

رقم مميز

لم تتعرض إيران للخسارة في آخر 20 مباراة لها في دور المجموعات في كأس آسيا (الفوز 15، والتعادل 5)، آخر مرة خسر الفريق فيها المباراة الافتتاحية في البطولة كانت في نسخة عام 1996 أمام العراق 1-2، وبعدها فازوا في آخر 6 مباريات من هذا النوع.

نجاح هجومي

سجلت إيران 12 هدفاً في مسابقة كأس آسيا 2019 التي حصد لقبها المنتخب القطري على حساب نظيره الياباني، أي أكثر بأربع مرات مما استقبلته شباكها (3) خلال النسخة الماضية.

ثنائي متألق

لم يسجل أي لاعب لمسات للكرة في منطقة جزاء المنافس في كأس آسيا 2019 أكثر من الثنائي الإيراني سردار أزمون (42) ومهدي طارمي (33)، في حين كان أفضل لاعب فلسطيني على صعيد لمس الكرة داخل منطقة جزاء الخصم في النسخة السابقة هو اللاعب محمود وادي بمجموع 6 مرات.