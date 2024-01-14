2024-01-14 12:00:09 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملا

أكدت الهيئة العامة للضرائب، اليوم الأحد، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى إمكانية استثمار بنايات حكومية عبر تلك الشراكة.

وقال رئيس الهيئة علي وعد علاوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك دوائر حكومية وبنايات تقدر بمليارات الدولارات يمكن استثمارها عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص".

وأشار علاوي، إلى أن "القطاع الخاص يمتلك الأموال ويمكن استثمارها لتقديم الخدمات التي تعود بمردود مالي إلى خزينة الدولة وينعكس على تقديم الخدمات للمواطن".

وأضاف أن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص مهمة جداً، ولها فوائد عديدة، ونحن في هيئة الضرائب مستعدون لتقديم الخدمات ضمن السياق القانوني والسياقات الإدارية والمالية".