اتحاد العراق للسلة يعلن موعد توقف الدوري الممتاز ولقائي السعودية وفلسطين

2024-01-14 13:06:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الأحد، عن موعد توقف الدوري الممتاز، والذي سيكون في الـ23 من شهر شباط المقبل.

وقال النائب الثاني لرئيس الاتحاد خالد نجم لوكالة شفق نيوز، إن "الدوري السلوي الممتاز سيتوقف بسبب ارتباط المنتخب الوطني بتصفيات آسيا المقررة انطلاقها يوم 23 من الشهر المقبل بنظام الذهاب والاياب".

وأضاف أن "المنتخب العراقي سيواجه نظيره السعودي بمستهل مشواره يوم 23 من الشهر المقبل في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية بالعاصمة العراقية بغداد".

ولفت إلى أن "مباراة المنتخب الثانية أمام منتخب فلسطين ستقام يوم 26 من شهر شباط ايضاً في العاصمة الاردنية عمان وهي الأرض المفترضة للمنتخب الفلسطيني"، مبيناً أن "التصفيات تعد مؤهلة لنهائيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم".