علي جبار: منتخبنا يسير بخطى ثابتة ولا حدود لطموحاتنا في البطولة

2024-01-14 13:08:12 - المصدر: واع

الدوحة – واع – حسين عماريكثف منتخبنا الوطني تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة، تحضيراً لمُواجهة منتخب إندونيسيا في مستهل مشواره الآسيوي يوم غدٍ الاثنين، في اللقاءِ الذي سيجمع المنتخبين في ملعب محمد بن علي الخاص بنادي الريان، في إطار مباريات الجولة الأولى لفرق المجموعة الرابعة من البطولة.وقال رئيس وفد المنتخب الوطني علي جبار، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" معسكري دبي وقطر كان لهما دور كبير في رفع جاهزية اللاعبين قبل الدخول في غمار المنافسة القارية ، بالإضافة الى اكتمال الرؤية للجهاز الفني عن التشكيلة لا سيما بعد ودية كوريا الجنوبية"، مبيناً أن" الوحدات التدريبية في قطر شهدت انتظاماً كبيراً وإصراراً وعزيمة عالية لتقديم الأفضل واجتياز المرحلة الأولى والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة ".وأضاف جبار أن" منتخبنا تمكن من استعادة الإنجازات بعد التتويج بكأس الخليج في البصرة ما جعل سقف طموحاته يزداد بالتواجد في هذا المحفل الكبير ومقارعة كبرى منتخبات القارة "، مشيراً الى أن" ‏المنتخب يسير بخطى ثابتة ومن جميع الجوانب التكتيكية والتنظيمية والفنية وسوف يكون رقماً صعباً في هذه البطولة".