2024-01-14 13:12:32 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

عقد مدربِ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس اليوم الاحد (14 كانون الثاني 2024)، المؤتمر الصحفي إلى جانبِ لاعب المنتخب أسامة رشيد والخاصّ بمباراة منتخبنا وإندونيسيا يوم غد الاثنين.

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي إن "مباراةَ إندونيسيا ستكون في غايةِ الأهمية بالنسبة إلينا كونها بدايةَ المشوار في بطولةِ كأس آسيا، ونحن جهّزنا أنفسنا لهذه المباراة من أجل الظفر بنقاطها، ولكن هذا لا يعني أن المواجهةَ ستكون سهلةً، حيث أمامنا منافسٌ يمتلك مقوماتٍ جيدةً جداً، إضافةً إلى تواجد عددٍ من اللاعبين المحترفين في صفوفه، ولكن هدفنا الذي نتطلع إليه هو تحقيق الفوز في أول مباراة لنا".

وأضاف أن "الفوزُ على إندونيسيا في البصرة جاءَ في ظروفٍ مختلفةٍ، ولايمكن مقارنتها في أجواءِ البطولة الحالية، ولكل مباراةٍ ظروفها ولا نعلم ما سيحدث في كل مباراة".

وأكد كاساس "أثقُ بلاعبي المنتخب العراقيّ، فهم على درجةٍ عاليةٍ من الذكاء والمسؤولية، وسنعملُ جميعنا جاهزين من أجل أن نساعد الجماهيرَ العراقيٌة وتحقيق نتائج ايجابية في هذه البطولة للذهاب بعيداً، وهذا ما نتمنى، لكن ما تريده والواقع لا يأتي بمجرد ما تتمناه، لذلك نطمح للظفر بكأس آسيا لكنني لا أعد بذلك".

من جانبه أوضح لاعبُ المنتخب الوطنيّ أسامة رشيد في المؤتمر الصحفيّ، أن مباراةَ الغد في غايةِ الأهمية، مشيراً إلى نتيجةِ مواجهة العراق و إندونيسيا في تصفياتِ كأس العالم (5-1) بأنها تحققت في ظروفٍ مختلفةٍ لا يمكن مقارنتها بمبارياتِ كأس آسيا، لذلك مثل هكذا مواجهاتٍ متكررة تحملُ في طياتها نوعاً من التعقيدِ، لذلك سنحرصُ على التركيزِ والصفاء الذهني من أجل الفوز في هذه المباراة.

وعبّر رشيد عن سعادته وهو يشارك في النُسخةِ الثالثة له في مسيرته مع المنتخبِ الوطنيّ، وهذا الأمرُ يحملُ مسؤوليةً أكبر وجهداً مضاعفاً من أجل الظُهورِ بمستوى ملفتٍ.

ودعم لاعبُ منتخبنا الوطنيّ الجيلَ الواعد الجديد من اللاعبين المتواجدين في المنتخبِ الوطنيّ، ليقدموا أفضلَ ما لديهم، وعكس صُورةٍ مشرفةٍ عن العراق.



